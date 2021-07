Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Ligue 1 qui a recalé… Zinedine Zidane !

Publié le 22 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Considéré comme l’un des plus grands clubs du monde, si ce n’est le plus grand, le Real Madrid est difficile à refuser. Pourtant, certains le font, y compris quand c’est Zinedine Zidane qui discute…

Aujourd’hui, Zinedine Zidane ne fait donc plus partie du Real Madrid. En effet, fatigué de ces derniers mois passés sur le banc merengue et de la pression constante au-dessus de lui, l’entraîneur français a préféré dire stop, alors qu’il avait pourtant encore un an de contrat. Le Real Madrid perd ainsi là un argument de poids pour faire venir certains joueurs comme Kylian Mbappé par exemple. Mais parfois, avoir Zinedine Zidane n’a pas suffi à la Casa Blanca de rafler la mise. Cela a notamment été le cas avec Mehdi Zerkane, aujourd’hui du côté des Girondins de Bordeaux.

« J’ai fini par signer à Monaco »