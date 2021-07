Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de Pérez sur la signature d'Alaba !

Publié le 21 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Orphelin de Sergio Ramos, le Real Madrid a déjà déniché son digne héritier : David Alaba. Lors de la conférence de presse de présentation du défenseur autrichien, Florentino Pérez a fait part de son immense bonheur de l'accueillir à la Maison-Blanche.

13 saisons après son arrivée au Bayern, David Alaba a décidé de se lancer un tout nouveau défi. Libre de tout contrat le 1er juillet, le défenseur autrichien s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors qu'il vient de perdre Sergio Ramos, parti au PSG pour 0€, Florentino Pérez peut se consoler avec David Alaba. Lors de la conférence de presse de présentation de son nouveau protégé, le président du Real Madrid lui a réservé un accueil des plus chaleureux.

«Bienvenue dans le club de tes rêves, bienvenue dans ta nouvelle maison»