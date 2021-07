Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tranché pour Varane !

Publié le 21 juillet 2021 à 14h15 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid.

Cette saison, Carlo Ancelotti pourrait avoir une toute nouvelle défense centrale sous ses ordres. Exit Sergio Ramos, véritable pilier du Real Madrid ainsi que capitaine, qui n’a pas prolongé et qui a rejoint tout récemment le Paris Saint-Germain... où il pourrait retrouver Raphaël Varane ! Ce dernier est en fin de contrat avec le Real Madrid et à l’heure actuelle, une prolongation semble plus que compromise. Leonardo serait prêt à l’accueillir au PSG, mais ces dernières semaines Varane a surtout été annoncé du côté de Manchester United, où il retrouverait son compatriote Paul Pogba.

Pérez a donné son aval pour vendre Varane