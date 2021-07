Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse confidence sur l’avenir de Varane !

Publié le 21 juillet 2021 à 1h30 par T.M.

Alors que les jours de Raphaël Varane au Real Madrid sembleraient être comptés, le champion du monde 2018 serait plus qu’attendu du côté de Manchester United.

Après une décennie passée sous le maillot du Real Madrid, Raphaël Varane s’apprête à changer d’air. Sous contrat jusqu’en 2022 et pas enclin à signer un nouveau contrat comme l’aurait souhaité Florentino Pérez, l’international français a donc été placé sur la liste des transferts. De quoi intéresser du monde et aujourd’hui, tout serait clair pour l’avenir de Varane. C’est à Manchester United qu’il devrait poser ses valises. En coulisse, l’opération serait très avancée et ne resterait plus qu’aux deux clubs de se mettre d’accord sur le montant de la transaction, qui pourrait tourner aux alentours de 50M€.

« Solskjaer pousse vraiment pour Varane »