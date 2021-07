Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prêt à faire une annonce fracassante ?

Publié le 21 juillet 2021 à 15h15 par A.C.

Kylian Mbappé, à qui il reste moins d’un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, n’a toujours pas donné la moindre réponse concernant sa prolongation.

C’est l’un des gros sujets du moment. Le Paris Saint-Germain a officialisé plusieurs recrues de tout premier rang, comme Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, mais l’inquiétude grandit pour Kylian Mbappé. A l’inverse de son compère Neymar, le Français n’a toujours pas donné de réponse à Leonardo au sujet d’une possible prolongation. Un départ cet été a ainsi été envisagé, mais l’argent semble manquer du côté du Real Madrid et les propriétaires qataris se sont montrés plus que clairs. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre » a annoncé le président Nasser Al-Khelaïfi, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . Pourtant, le temps passe et le silence du clan Mbappé persiste...

Mbappé pourrait annoncer son départ la semaine prochaine