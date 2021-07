Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait une annonce fracassante à Kurzawa !

Publié le 21 juillet 2021 à 10h45 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Layvin Kurzawa semble être poussé vers la sortie par Leonardo.

Sa prolongation en juin 2020 en avait surpris plus d’un... même lui-même ! Peu utilisé, Layvin Kurzawa semblait en effet ne plus avoir sa place au Paris Saint-Germain, avant que Leonardo ne décide de lui faire signer un nouveau contrat jusqu’en 2024. « Moi-même j’ai été surpris ! Dans le foot, comme dans la vie, ça va vite » avait expliqué le latéral gauche, dans les colonnes du Figaro . « Il s’est passé que Leonardo a contacté mon agent, j’ai eu une discussion avec Leonardo en tête à tête et il m’a dit qu’il voulait me prolonger de quatre ans. Ça s’est passé rapidement, j’ai vite réfléchi, et j’ai décidé de prolonger. Il y a eu des négociations, et on a fini par arriver à quatre ans ». La grave blessure de Juan Bernat lui a offert une place de titulaire au PSG, mais cela ne semble pas avoir convaincu Leonardo, qui lorgnerait plutôt Theo Hernandez du Milan AC.

Leonardo montre la porte de sortie à Kurzawa