Mercato - PSG : Ce dossier XXL de Leonardo plombé par... Luis Suarez ?

Publié le 21 juillet 2021 à 20h15 par A.D.

Le PSG et l'Atlético seraient en concurrence pour le recrutement de Jordan Henderson. Pour prendre les devants, les Colchoneros auraient un allié de taille : Luis Suarez.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Jordan Henderson pourrait prendre le large dès cet été. Alors qu'il ne parviendrait pas à trouver un accord avec son milieu de terrain pour prolonger, Jürgen Klopp pourrait se résoudre à le vendre lors de ce mercato estival, et ce, pour éviter un scénario à la Georginio Wijnaldum, parti librement et gratuitement au PSG cet été. Conscients de la situation de Jordan Henderson, Leonardo et Diego Simeone seraient en embuscade. Et pour rafler la mise, le coach de l'Atlético pourrait compter sur l'aide précieuse de Luis Suarez.

Luis Suarez pourrait envoyé Jordan Henderson vers l'Atlético