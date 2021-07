Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une nouvelle menace pour ce cadre de Klopp ?

Publié le 21 juillet 2021 à 1h45 par B.C.

Alors que le PSG serait attentif à la situation de Jordan Henderson à Liverpool, la Juventus surveillerait également l’international anglais.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG compte bien s’attacher les services d’un autre milieu de terrain avant la fin du mercato estival. Si le nom de Paul Pogba revient avec insistance, Leonardo s’intéresserait également à un autre joueur de Premier League en la personne de Jordan Henderson. L’international anglais est lié à Liverpool jusqu’en juin 2023 et les négociations pour sa prolongation traînent en longueur. Une situation qui n’a pas échappé au PSG et à l’Atlético de Madrid selon The Athletic , mais un autre cador européen serait à l’affût.

La Juve également sur Henderson ?