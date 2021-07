Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti s’enflamme déjà pour David Alaba !

Publié le 17 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Arrivé au Real Madrid après avoir passé presque toute sa carrière au Bayern Munich, David Alaba se lance dans une nouvelle expérience. Carlo Ancelotti l’a connu en Allemagne, et a loué les qualités de l’Autrichien.

Première et unique recrue du mercato du Real Madrid, David Alaba est venu renforcer une défense centrale qui pourrait connaître de gros changements cet été. Initialement, Alaba aurait dû être une solution de luxe supplémentaire aux côtés de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Mais avec le départ au PSG du premier cité et celui attendu à Manchester United du second, David Alaba va devoir assumer le rôle de patron. Cela tombe bien, Carlo Ancelotti compte énormément sur lui, et il l’a fait savoir.

« Il va très bien faire cette saison »