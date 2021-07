Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un avenir avec Guardiola pour Griezmann ? La réponse !

Publié le 22 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, ça discuterait à propos d’un échange entre le FC Barcelone et Manchester City. Antoine Griezmann pourrait-il y figurer ? Pas sûr. Explications.

A l’occasion de ce mercato estival, le FC Barcelone chercher à se débarrasser d’Antoine Griezmann. La solution pourrait être de l’échanger et dernièrement, des possibles opérations ont été annoncées avec Saul Niguez (Atlético de Madrid) et Paulo Dybala (Juventus). Alors que ces idées ont depuis été refroidies, c’est finalement du côté de Manchester City que la solution pourrait être trouvée. En effet, selon les informations dévoilées par Catalunya Radio, ça discuterait à propos d’un échange entre le Barça et Manchester City. Si aucun nom côté barcelonais a été cité, chez les Citizens, ce sont Raheem Sterling, Bernardo Silva, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez qui ont été évoqués. Insérer Griezmann dans cette opération pourrait donc être une occasion parfaire pour Joan Laporta.

Kane plutôt que Griezmann ?

L’avenir d’Antoine Griezmann pourrait-il alors s’écrire du côté de Manchester City ? Le Français ne semble pas forcément être dans les plans de Pep Guardiola et des Citizens. En cherchant à se débarrasser de Raheem Sterling, Bernardo Silva, Aymeric Laporte et Riyad Mahrez, les Britanniques veulent faire de la place pour de nouvelles recrues, notamment dans le secteur offensif. Mais pas pour Griezmann. En effet, à défaut du joueur du FC Barcelone, ce sont plutôt Harry Kane (Tottenham) et Jack Grealish (Aston Villa) qui occupent actuellement les esprits mancuniens.