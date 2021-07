Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération colossale en préparation avec Pep Guardiola ?

Publié le 20 juillet 2021 à 21h00 par T.M.

Malgré des moyens plus que limités, le FC Barcelone est actif sur ce mercato estival. D’ailleurs une énorme opération pourrait bien être en train de se monter avec le Manchester City.

Jusqu’à présent, le FC Barcelone a fait venir Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Malgré des moyens limités, Joan Laporta offre de nouvelles solutions à Ronald Koeman. Et cela pourrait bien ne pas être terminé malgré le contexte actuel chez les Blaugrana. Et ce mardi, l’idée d’un échange avec Manchester City est repartie de plus belle. Ces derniers jours, ce scénario avait quelque peu disparu dans les médias, mais voilà que Catalunya Radio a remis une pièce dans la machine, ce qui pourrait ainsi donner lieu à une énorme opération entre le Barça de Koeman et le Manchester City de Pep Guardiola.

Ça s’active entre City et le Barça !

A en croire les informations du média catalan, en coulisse, cela aurait donc bougé. Des discussions se seraient tenues à propos d’un échange entre le FC Barcelone et Manchester City. Côté citizen, ce sont les noms de Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte et Bernardo Silva qui auraient été couchés. Côté barcelonais, aucun nom n’a visiblement filtré, mais les premières pierre d’une opération auraient bien été posées. Un deal où le Barça n’aurait toutefois pas envie de rajouter de l’argent et où les joueurs qui débarqueront de Manchester City devront baisser leur salaire. A suivre…