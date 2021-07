Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est très attendu dans ce dossier à 1,5M€ !

Publié le 20 juillet 2021 à 20h30 par T.M.

Après avoir déjà acté 8 renforts à l’OM, Pablo Longoria veut encore attirer du monde pour étoffer l’effectif de Jorge Sampaoli. Qui seront alors les prochains sur la liste ? Du côté de Valence, Daniel Wass attendrait visiblement un signe…

Depuis l’ouverture du marché des transferts cet été, Pablo Longoria n’a clairement pas chômé à l’OM. Pour réellement lancer le nouveau projet de Frank McCourt et offrir par la même occasion l’effectif souhaité par Jorge Sampaoli, le président phocéen s’est démené pour amener de nouveaux joueurs. Et aujourd’hui, les recrues sont au nombre de 8. L’OM a ainsi été l’un des clubs les plus actifs sur ce mercato et cette folie serait encore loin d’être terminé. En effet, Longoria avait récemment promis 11 renforts pour cet été. Cela va donc encore bouger et d’heure en heure, Pol Lirola semble se rapprocher. L’Espagnol, aujourd’hui à la Fiorentina, pourrait donc retrouver son poste à droite sur la Canebière. Mais un secteur où le nom de Daniel Wass avait également énormément circulé durant les dernières semaines. Il avait même été question d’un accord entre l’OM et le Danois de Valence. Toutefois, durant l’Euro, l’ancien d’Evian TG avait été clair : « Mon avenir ? Ce sont les médias qui parlent de cela. J’ai dit que je ne voulais rien écouter jusqu’à la fin de l’Euro. Et ce sera une décision 100% familiale. Ce n’est pas seulement ma propre décision ». L’Euro étant désormais terminé, l’heure de choisir est arrivée.

Wass attend son départ !