Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce de Simeone sur ce deal colossal avec Griezmann !

Publié le 21 juillet 2021 à 10h30 par A.D.

Pour faire de la place à Lionel Messi dans sa masse salariale, Joan Laporta négocierait le départ d'Antoine Griezmann avec l'Atlético. Alors qu'un échange entre son ancien protégé et Saul Niguez serait en discussion, Diego Simeone a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Déterminé à étendre le bail de Lionel Messi, Joan Laporta s'activerait pour se débarrasser d'Antoine Griezmann. Pour mettre toutes les chances de son côté, le président du FC Barcelone négocierait actuellement un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez avec l'Atlético. Interrogé par Marca ce mercredi matin, Diego Simeone s'est livré sur le possible retour d'Antoine Griezmann chez les Colchoneros . « Nous avons une très bonne relation avec Antoine. Ma famille est proche avec sa fille et nous nous voyons de temps en temps. Pour lui, je souhaite le meilleur et j'espère qu’il va tout casser à Barcelone. C'est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet (…) Je ne veux que du bien à un joueur qui m’a tout donné » , a déclaré le coach madrilène, avant de se focaliser sur le cas de Saul Niguez.

«Si tu pars, la porte est grande ouverte»