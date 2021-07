Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Laporta avec Griezmann !

Publié le 21 juillet 2021 à 12h00 par A.D.

Pour se donner les moyens de prolonger Lionel Messi, Joan Laporta tenterait d'envoyer Antoine Griezmann vers l'Atlético. Toutefois, ce dossier se retrouverait dans l'impasse car aucune des parties ne voudrait céder du terrain à l'autre.

Alors que Lionel Messi n'appartient plus au Barça depuis le 1er juillet, Joan Laporta ferait tout son possible pour le rapatrier et le prolonger. Toutefois, le président catalan serait contraint de se débarrasser d'Antoine Griezmann pour pouvoir réussir cette mission. Dans cette optique, Joan Laporta s'activerait en coulisse pour trouver un nouveau point de chute à son numéro 7. Et alors qu'Antoine Griezmann serait prêt à faire son retour à l'Atlético, le nouveau patron du FC Barcelone négocierait un échange avec Saul Niguez. Toutefois, les négociations n'iraient pas du tout dans le bon sens.

Le dossier Griezmann dans une impasse ?