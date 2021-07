Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone prend position dans le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 21 juillet 2021 à 11h00 par A.D.

Le Barça s'activerait en coulisse afin de débloquer les fonds nécessaires pour la prolongation de Lionel Messi. Interrogé sur ce dossier, Diego Simeone, le coach de l'Atlético, a affiché un souhait fort.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait prolonger avec le FC Barcelone. Toutefois, Joan Laporta aurait la nécessité de lui libérer de la place sur sa masse salariale. Pour se faire, le président du Barça ferait tout son possible pour se débarrasser d'Antoine Griezmann, qui dispose d'un bail XXL. Et alors qu'un échange Saul Niguez et le Français serait dans les tuyaux, Diego Simeone s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi lors d'un entretien accordé à AS . Comme l'a fait clairement savoir le technicien des Colchoneros , il aimerait que La Pulga poursuive son aventure en Liga.

Simeone ne veut pas perdre Messi en plus de Ronaldo