Mercato - PSG : Le clan Messi a fait une annonce fracassante à Leonardo !

Publié le 20 juillet 2021 à 16h45 par T.M.

Rien n’est encore officiel, mais Lionel Messi est bien parti pour prolonger avec le FC Barcelone. D’ailleurs, le PSG aurait été clairement prévenu de cela.

Entre Lionel Messi et le FC Barcelone, l’histoire d’amour ne devrait finalement pas s’arrêter maintenant. Actuellement libre, l’Argentin se repose avant de revenir en Catalogne. Et de signer son nouveau contrat ? Selon les derniers échos, un accord aurait été trouvé entre La Pulga et Joan Laporta pour prolonger de 5 ans, à condition toutefois de faire de la place dans la masse salariale. Messi devrait donc continuer avec les Blaugrana, au grand dam du PSG ou encore de Manchester City, qui étaient annoncés sur les traces du sextuple Ballon d’Or. Pourtant, ces prétendants n’avaient visiblement que très peu de chances…

Le clan Messi a dit non !