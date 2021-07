Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone en remet une couche sur le feuilleton Griezmann !

Publié le 21 juillet 2021 à 9h30 par A.D.

Pour pouvoir prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone aurait la nécessité de se débarrasser d'Antoine Griezmann. Dans cette optique, Joan Laporta négocierait avec l'Atlético pour le rapatrier à Madrid. Interrogé sur le possible retour d'Antoine Griezmann, Diego Simeone a fait passer un message très fort.

Contraint de se séparer d'Antoine Griezmann pour avoir les moyens de prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone aurait ouvert les discussions avec l'Atlético. En effet, Joan Laporta négocierait un échange entre son numéro 7 et Saul Niguez avec les Colchoneros . Lors d'un entretien accordé à Marca , Diego Simeone a lâché ses vérités sur le possible retour d'Antoine Griezmann à Madrid. « Nous avons une très bonne relation avec Antoine. Ma famille est proche avec sa fille et nous nous voyons de temps en temps. Pour lui, je souhaite le meilleur et j'espère qu’il va tout casser à Barcelone. C'est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet (…) Je ne veux que du bien à un joueur qui m’a tout donné » , a confié le coach de l'Atlético ce mercredi matin. Interrogé également par AS , Diego Simeone en a rajouté une couche.

«Nous avons besoin d'un attaquant, un autre viendra si Griezmann ne vient pas»