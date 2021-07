Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Paul Pogba !

Publié le 22 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Cet été, le PSG semble vouloir tout faire pour s’offrir Paul Pogba. Et pour le joueur de Manchester United, tous les feux pourraient bien être au vert.

Après avoir déjà accueilli Georginio Wijnaldum, le PSG veut encore se renforcer au milieu de terrain. Et pour cela, Leonardo pourrait frapper très fort puisque la priorité se nommerait Paul Pogba. Alors que le nom du joueur de Manchester United a souvent résonné aux abords du Parc des Princes, cette fois pourrait bien être la bonne pour l’accueillir dans la capitale. En effet, les discussions seraient déjà avancées avec Raiola, agent de Pogba, tandis que l’international français serait également très intéressé à l’idée de rejoindre le PSG et l’armada actuellement bâtie par Leonardo.

« Une opportunité exceptionnelle »