Mercato - PSG : Leonardo est passé aux choses sérieuses pour Pogba !

Publié le 21 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que le profil de Paul Pogba semble particulièrement plaire au PSG, Leonardo aurait encore du pain sur la planche pour boucler le transfert du milieu de terrain de Manchester United.

Après avoir bouclé quatre recrues de premier choix dont Georginio Wijnaldum, Leonardo travaillerait sur le dossier Paul Pogba, souhaitant mettre la main sur un deuxième milieu de terrain après l’arrivée de l’international néerlandais. Et alors que le contrat de Paul Pogba ne court que jusqu’en juin 2022 à Manchester United, le PSG ne serait pas spécialement passé à l’action pour le champion du monde tricolore. C’est du moins ce que The Manchester Evening News a révélé ces dernières heures.

Pogba est chassé par le PSG, mais…