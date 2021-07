Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a joué un vilain tour à… Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que Cristiano Ronaldo aurait bien aimé aller piocher au FC Barcelone, le club catalan en a visiblement décidé autrement.

Depuis 2018, Cristiano Ronaldo évolue sous le maillot de la Juventus. Après avoir tout gagné et tout connu au Real Madrid, le Portugais a choisi de sortir de sa zone de confort pour se lancer un nouveau défi dans le Piémont. Et jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo s’est particulièrement montré à son aise en Italie, bien qu’il n’ait pas réussi à remporter la Ligue des Champions avec la Juventus. Néanmoins, il semble avoir tout tenter pour y arriver, démarchant même certains joueurs pour être entouré au mieux dans les rangs turinois.

« Cristiano Ronaldo m’a personnellement appelé »