Mercato - PSG : Quand Leonardo se voit conseiller… Arkadiusz Milik !

Publié le 21 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Au PSG, Leonardo semble visiblement chercher à se séparer de Mauro Icardi. Et pour remplacer l’Argentin, la piste Arkadiusz Milik a été évoquée…

Depuis deux ans désormais, Mauro Icardi évolue au PSG. Mais après une très bonne première saison, l’Argentin a déçu pour son second exercice dans la capitale. De quoi sceller la fin de son aventure du côté du Parc des Princes ? Cela pourrait bien être le cas. En effet, depuis plusieurs semaines désormais, un départ d’Icardi revient souvent sur le marché des transferts, lui qui pourrait notamment retourner en Italie, à la Juventus. Un départ qu’il faudrait alors pallier pour le PSG. Mais vers qui se tourner ?

« Il aurait totalement sa place au PSG »