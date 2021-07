Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ déjà prévu pour Mauro Icardi ? La réponse !

Publié le 19 juillet 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Mauro Icardi souhaiterait quitter le PSG cet été, on serait encore loin de voir l’attaquant argentin quitter la capitale française pour l’heure.

Deux ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait déjà quitter le club de la capitale. En effet, l’ancien buteur de l’Inter ne réalise pas de grandes prestations dans la capitale française et pourrait ne pas être retenu par Leonardo en cas de belle offre. Cette volonté serait en plus réciproque dans la mesure où l’Argentin souhaiterait lui-aussi quitter le PSG afin d’effectuer son grand retour en Italie où il serait courtisé par la Juventus. Pour autant, on serait encore loin de voir Mauro Icardi traverser une fois de plus les Alpes.

Mauro Icardi n’est pas encore sur le départ, mais…