Mercato - PSG : Tuchel aurait tenté un énorme coup à Paris !

Publié le 20 juillet 2021 à 20h15 par A.D.

Lors de son passage au PSG, Thomas Tuchel aurait souhaité s'offrir les services de Callum Hudson-Odoi. Alors qu'il n'a pas réussi à boucler cette arrivée à Paris, le technicien allemand peut aujourd'hui se réjouir d'avoir la pépite de 20 ans dans son effectif à Chelsea.

Arrivé au PSG à l'été 2018, Thomas Tuchel a eu l'immense honneur d'avoir sous ses ordres des attaquants de classe mondiale, tels que Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Edinson Cavani ou encore Mauro Icardi. Alors qu'il entraine désormais Chelsea, le technicien allemand peut désormais compter sur des joueurs offensifs un peu moins clinquants, et notamment Cristian Pulisic, Timo Werner, Hakim Ziyech et Callum Hudson-Odoi. Et pourtant, Thomas Tuchel aurait souhaité s'offrir l'un de ses attaquants actuels lorsqu'il était au PSG.

Thomas Tuchel voulait Callum Hudson-Odoi au PSG