Mercato - Real Madrid : Un grand danger est toujours présent pour Haaland !

Publié le 20 juillet 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid fait partie des clubs annoncés sur les traces d’Erling Haaland, Chelsea refuserait de lâcher l’affaire avec l’international norvégien malgré une première offre refusée.

Auteur d’excellentes performances avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a ainsi séduit les plus grandes équipes européennes. Parmi celles-ci figurent notamment le Real Madrid et Chelsea, qui sont les deux clubs annoncés avec le plus d’insistance sur ses traces. Cependant, pour l’heure, le club de la Ruhr refuse de se séparer de son international norvégien qui possèdera une clause fixée à 75 M€ dans un an. Néanmoins, cela ne refroidirait pas l’un des deux prétendants…

Chelsea est prêt à mettre le paquet pour Erling Haaland !