Mercato - PSG : Au lieu de Mbappé, le recrutement de Leonardo séduit un autre joueur !

Publié le 21 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Au PSG, Leonardo est en train de construire une véritable armada. Un argument de poids visiblement pour certaines futures recrues.

Depuis un certain temps désormais, Leonardo travaille sur la prolongation de Kylian Mbappé. Mais visiblement pas pressé, l’attaquant du PSG souhaiterait notamment avoir des garanties sur le projet sportif du club de la capitale. Et depuis le début de l’été, Mbappé reçoit des réponses très fortes avec les arrivées successives de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. De quoi convaincre le crack français ? Pas forcément à en croire les dernières informations de ESPN. En revanche, cela pourrait séduire d’autres joueurs.

Pogba séduit par le projet parisien !