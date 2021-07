Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba pourrait décrocher le jackpot à Paris !

Publié le 20 juillet 2021 à 13h15 par H.G.

Alors qu’un accord serait tout proche entre le PSG et Paul Pogba, l’international français pourrait percevoir un joli salaire en rejoignant le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain semble avoir une nouvelle priorité. En effet, désireux de renforcer une fois de plus son milieu de terrain, le club de la capitale jèterait son dévolu sur Paul Pogba dans cette optique. À un an de la fin de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait effectivement s’en aller et il serait même déjà proche d’un accord contractuel avec le PSG. Et visiblement, celui-ci pourrait lui permettre de toucher un joli salaire s’il finit bien par atterrir dans la capitale française.

Paul Pogba serait le troisième joueur le mieux payé du PSG !