Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo et Mbappé côte à côte la saison prochaine ? La réponse !

Publié le 21 juillet 2021 à 13h15 par A.C.

A un an de la fin de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait décider de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le Paris Saint-Germain.

C’est l’un des gros feuilletons de l’été, avec l’avenir de Lionel Messi. Vraisemblablement mécontent des résultats de la Juventus ces dernières années, Cristiano Ronaldo aurait des envies d’ailleurs. Un retour au Real Madrid ou à Manchester United a été évoqué, mais le Portugais semble désormais obnubilé par le Paris Saint-Germain. Il faut dire qu’à en croire La Gazzetta dello Sport , le PSG serait le seul club qui se serait dit disposé à lui payer les 31M€ net par an qu’il perçoit actuellement à la Juventus. Son arrivée aurait d’ailleurs pu faire passer la pilule d’un éventuel départ de Kylian Mbappé du PSG...

Impossible de voir Cristiano Ronaldo au PSG avec Mbappé