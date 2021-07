Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable révélation de la presse espagnole sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 21 juillet 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche encore à prolonger Kylian Mbappé, ce dernier pourrait déjà disposer d’un accord avec le Real Madrid. Explications.

Très actif dans ce début de mercato estival, Leonardo n’en oublie pas pour autant sa grande priorité : conserver Kylian Mbappé. Mais cela n’est pas gagné pour le PSG puisque l’international tricolore n’envisage pas pour l’heure de prolonger son bail, courant jusqu’en juin 2022. Une situation qui arrange les affaires du Real Madrid, déterminé à s’attacher les services de Kylian Mbappé. Ce dernier n’a jamais caché son intérêt pour le club espagnol qui pourrait tenter sa chance dès cet été. D’ailleurs, un accord aurait peut-être déjà été trouvé entre les deux parties.

L’Atlético aurait connaissance d’un accord Mbappé/Real