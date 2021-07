Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste réactivée par Leonardo en attaque ?

Publié le 21 juillet 2021 à 11h15 par La rédaction

Déjà sur ses rangs en avril dernier, le PSG suivrait toujours Jesse Lingard, le milieu offensif de Manchester United. West Ham serait aussi intéressé pour récupérer l’Anglais à qui il reste un an de contrat chez les Red Devils.

A l’affut de tous les bons coups sur ce mercato, Leonardo continue son marché avec la même ambition : offrir à Mauricio Pochettino l’effectif le plus complet possible. Pour le moment, les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi (transfert que vous annoncé et détaillé en exclusivité le10sport.com), Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma viennent offrir de vraies solutions à l’entraîneur du PSG. Et Leonardo n’en aurait pas fini car une ancienne piste de Premier League serait de nouveau d’actualité.

Le PSG suivrait toujours Jesse Lingard