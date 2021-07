Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Pogba, le PSG s’attaque à un gros chantier !

Publié le 22 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Afin que le PSG puisse boucler l’opération Paul Pogba, le club de la capitale serait contraint de procéder à un considérable dégraissage. Explications.

Ces derniers jours, la rumeur Paul Pogba prend énormément d’ampleur du côté du PSG alors que son contrat à Manchester United court jusqu’en juin 2022. À ce jour, aucune discussion concrète laissant présager une prolongation n’aurait eu lieu entre le clan Pogba et les dirigeants de Manchester United. Cependant, pour ce qui est d’une potentielle venue au PSG qui serait prêt à débourser la somme de 50M€ selon The Daily Mail, il faudrait que Leonardo et les dirigeants parisiens dégraissent considérablement l’effectif.

Près de cinq transferts pour boucler le coup Pogba ?