Mercato - PSG : Les conditions sont posées pour Paul Pogba !

Publié le 21 juillet 2021 à 17h10 par T.M.

Désormais, le PSG travaillerait sur l’arrivée de Paul Pogba. Toutefois, avant d’accueillir le joueur de Manchester United, Leonardo devra acter d’autres dossiers.

Le mercato XXL du PSG serait encore loin d’être terminé. En effet, Leonardo est en train de bâtir une véritable armada et afin de remporter la la Ligue des Champions, le club de la capitale s’en donne ainsi les moyens. Cela s’est alors traduit par les arrivées de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma et d’autres stars pourraient s’ajouter à la liste. A commencer par Paul Pogba. N’ayant plus qu’un an de contrat à Manchester United, le Français se rapprocherait d’une arrivée au PSG, mais il y aurait encore quelques obstacles sur la route de Leonardo.

Dégraisser avant de recruter !