Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a donné un grand coup de main à Longoria !

Publié le 22 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Depuis quelques jours, Pau Lopez est officiellement un joueur de l’OM. Et le portier espagnol a notamment pu compter sur les conseils d’un certain Alvaro Gonzalez pour prendre sa décision.

Avant l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria avait annoncé sa volonté de recruter un nouveau gardien. Si Steve Mandanda est toujours là à l’OM, l’objectif est d’assurer dès à présent sa succession. Et c’est Pau Lopez qui a posé ses valises sur la Canebière. Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, l’Espagnol va donc dans un premier temps faire la paire avec Mandanda avant à terme de prendre sa place dans les buts de l’OM. Et avant de débarquer sur les bords de la Méditerranée, Pau Lopez a pu compter sur certains conseils.

« Ça m’a aidé à prendre ma décision »