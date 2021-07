Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce pari de Pablo Longoria est totalement validé !

Publié le 22 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Pas forcément en grande forme ces derniers mois, Cengiz Under va donc tenter de se relancer du côté de l’OM. Pau Lopez, qui connait bien le Turc, n’a en tout cas aucun doute des qualités de son coéquipier.

Perçu comme l’un des grands espoirs du football turc, Cengiz Under a du mal à confirmer ces attentes placées en lui. Ces dernières saisons, à l’AS Rome ou dernièrement à Leicester, l’ailier de 23 ans s’est montré très décevant. Mais voilà qu’une nouvelle chance s’offre à lui. En effet, cet été, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont décidé de lui tendre la main du côté de l’OM. Under a ainsi été prêté avec option d’achat par l’AS Rome, tout comme Pau Lopez, qui a lui aussi posé ses valises sur la Canebière.

« Il est vraiment très bon »