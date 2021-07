Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a un soutien inattendu pour Lionel Messi !

Publié le 22 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Au FC Barcelone, Joan Laporta fait tout pour prolonger Lionel Messi. Cela serait alors une bonne nouvelle pour les Blaugrana, mais aussi pour Diego Simeone, pourtant entraîneur de l’Atlético de Madrid.

Dès son élection au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta avait érigé en priorité la prolongation de Lionel Messi. Et alors que ce dossier est très compliqué, compte tenu des finances du club catalan, les Blaugrana auraient tout de même réussi à trouver un accord avec l’Argentin à propos d’un nouveau contrat de 5 ans. Reste maintenant à trouver la solution pour acter cette prolongation de Messi. De côté du Barça, on croise ainsi les doigts pour régler cela au plus vite, mais cela vaut aussi pour le reste de l’Espagne.

« Le meilleur qui peut arriver… »