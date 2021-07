Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone met les choses au clair pour Antoine Griezmann !

Publié le 21 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Dans l'obligation de sacrifier Antoine Griezmann pour prolonger Lionel Messi, Joan Laporta tenterait de boucler un deal XXL avec l'Atlético. Alors qu'un échange avec Saul Niguez ou encore Joan Felix aurait été discuté entre le président du Barça et lui, Diego Simeone a lâché toutes ses vérités sur ces différents dossiers.

Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement le 30 juin, Lionel Messi devrait parapher un nouveau bail avec le FC Barcelone. Mais pour avoir les moyens de prolonger La Pulga , Joan Laporta serait contraint de se débarrasser d'Antoine Griezmann au préalable car il dispose d'un salaire XXL. Pour se séparer de son attaquant français au plus vite, le président du FC Barcelone discuterait actuellement avec l'Atlético. Alors qu'Antoine Griezmann serait prêt à faire son retour chez les Colchoneros , Joan Laporta tenterait de boucler un deal colossal en incluant un joueur dans la transaction. Et alors que les noms de Saul Niguez et de Joao Felix auraient été discutés, Diego Simeone s'est livré sur le possible retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético. « Nous avons une très bonne relation avec Antoine. Ma famille est proche avec sa fille et nous nous voyons de temps en temps. Pour lui, je souhaite le meilleur et j'espère qu’il va tout casser à Barcelone. C'est un club extraordinaire et Antoine est un joueur complet (…) Je ne veux que du bien à un joueur qui m’a tout donné » , a confié le coach des Colchoneros à Marca , avant d'en rajouter une couche lors d'un entretien accordé à AS : « Au-delà de tout ce qu'il a donné à l'Atletico, je veux qu'il réussisse à Barcelone, c'est un joueur extraordinaire. A Barcelone, après des saisons sans être régulier, il n'a jamais marqué moins de vingt buts. Ce sont des chiffres importants. Je n'attends qu'une chose : qu'il réussisse à Barcelone. (...) Si j'ai beaucoup misé sur sa venue à l'Atlético cet été ? Nous nous connaissons, nous parlons au club, il y a des postes à améliorer dans l'équipe, nous avons besoin d'un attaquant. Un autre viendra si Griezmann ne vient pas. Ensuite, le club décidera de ce qui est le mieux pour notre économie » .

La porte est ouverte pour Saul Niguez

Sachant que le FC Barcelone et l'Atlético négocierait un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez, Diego Simeone s'est également penché sur le cas de son milieu de terrain. « Je lui ai parlé et nous ne pouvons pas ignorer les rumeurs et les discussions. "Si tu restes, c'est pour travailler comme tu l'a toujours fait, et si tu pars, la porte est grande ouverte". Nous sommes ensemble depuis huit ans. Je pense que nous lui avons tout donné. S'il reste, c'est pour travailler sans rien lâcher sachant qu'il est en concurrence avec beaucoup de monde au milieu du terrain, et s'il doit partir, on se fera un gros câlin, on se souhaitera le meilleur et on continuera à être amis, comme toujours. Que ce soit à Barcelone ou ailleurs » , a déclaré le technicien des Colchoneros à AS .

Joao Felix retenu par Diego Simeone ?