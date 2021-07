Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ pour Paul Pogba ? La réponse !

Publié le 21 juillet 2021 à 19h15 par T.M.

Intéressé par Paul Pogba, le PSG aimerait boucler l’affaire contre 50M€. Mais pour Leonardo, cela serait loin d’être gagné.

Paul Pogba fera-t-il partie de l’armada du PSG pour la saison à venir ? Depuis plusieurs jours maintenant, ce dossier prend de l’ampleur dans la capitale française. Entre la direction parisienne et l’entourage du joueur de Manchester United, les discussions auraient débuté en coulisse. De plus, Pogba serait également très intéressé à l’idée d’intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais pour cela, il faudra se mettre d’accord avec les Red Devils. Selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, le PSG penserait pouvoir s’offrir l’international français contre un chèque de 50M€, mais l’addition devrait être plus salée.

Manchester United dur en affaire !