Mercato - PSG : À Doha, le ton est donné pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid semble toujours espérer un transfert de Kylian Mbappé cet été, Nasser Al-Khelaïfi aurait pour sa part définitivement tranché en ce qui concerne l’avenir de la pépite du PSG.

Après plusieurs recrues pour une vente en la personne de Mitchel Bakker, le PSG s’est déjà montré considérablement actif depuis le début du marché des transferts. Cependant, le plus gros et délicat dossier de la direction sportive et des hauts dirigeants du PSG n’est toujours pas réglé, à savoir la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore refuserait catégoriquement de prolonger. De quoi donner des idées au Real Madrid, qui selon El Chiringuito , aurait de fortes chances de mettre la main sur Mbappé. En vacances avec Karim Benzema du côté de la Grèce, l’attaquant du PSG aurait fait part de sa conviction d’arborer la tunique merengue la saison prochaine.

Toujours pas de vente pour Mbappé cet été !