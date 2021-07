Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prolongation de Kylian Mbappé vouée à l'échec ?

Publié le 22 juillet 2021 à 7h45 par D.M.

A en croire la presse italienne, Kylian Mbappé n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec le PSG. Le club parisien pourrait être contraint de le vendre cet été afin d'éviter de le perdre gratuitement en 2022.

Sur le point de revenir de ses vacances, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Après un Euro décevant, le joueur du PSG va prochainement reprendre le chemin de l'entraînement et retrouver ses coéquipiers. Mais le champion du monde 2018 pourrait ne pas s’éterniser longtemps dans la capitale. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail. Les discussions seraient compliquées, mais Nasser Al-Khelaïfi continue de garder espoir dans ce dossier. « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici » avait confié le président du PSG en juin dernier dans un entretien accordé à L’Equipe .

Mbappé ne voudrait pas prolonger son contrat avec le PSG