Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen a donné sa réponse pour Layvin Kurzawa !

Publié le 22 juillet 2021 à 7h15 par T.M.

Cet été, Leonardo cherche à faire partir Layvin Kurzawa du PSG. Reste à trouver preneur et cela ne devrait pas être l’Inter Milan.

Actuellement concentré sur l’opération dégraissage, Leonardo chercher à faire partir plusieurs joueurs du PSG. Et après Mitchel Bakker, qui a été vendu au Bayer Leverkusen, c’est Layvin Kurzawa qui pourrait être le prochain sur la liste. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, l’international français pourrait ne pas s’éterniser et quitter la capitale. Pour aller où ? Depuis plusieurs jours, il est notamment question d’un vif intérêt de Galatasaray, qui espérerait régler au plus vite l’arrivée de Kurzawa. Le club stambouliote négocierait d’ailleurs actuellement avec le PSG.

Kurzawa, c’est non !