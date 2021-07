Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour l’énorme opération Mbappé !

Publié le 21 juillet 2021 à 15h30 par A.C.

Le Real Madrid et surtout son président Florentino Pérez, ne semblent pas avoir dit leur dernier mot pour Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas donné de réponse au PSG pour sa prolongation.

L’avenir de Kylian Mbappé tient en haleine tout le Paris Saint-Germain. A l’inverse de son compère Neymar, qui a prolongé jusqu’en 2025, le champion du monde n’a toujours pas donné de réponse à Leonardo. Au sein du PSG, on est très clair : pas question de vendre Mbappé ou de le laisser partir libre, comme l’a expliqué le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier semble d’ailleurs avoir pris les choses en main, discutant directement avec le joueur et son entourage... mais les choses ne semblent pas avancer pour autant ! La seule chose qui pourrait rassurer les dirigeants du PSG, c’est qu’avec la crise actuelle aucun club ne semble en capacité de formuler une offre pour Mbappé, qui reste très cher en dépit du fait qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. C’est le cas du Real Madrid, où l’on semble toujours obsédés par Mbappé mais où l’on compte ses sous actuellement, comme dans n’importe quel club européen.

Varane sacrifié par Pérez ?

Florentino Pérez aurait toutefois une solution ! D’après les informations de Tuttosport , le président du Real Madrid n’aurait pas abandonné tout espoir pour Kylian Mbappé. Il aurait même un plan qui impliquerait le sacrifice de Raphaël Varane ! Lui aussi en fin de contrat, le défenseur français devrait quitter le Real Madrid au cours de ce mercato estival, avec Pérez qui aurait donné son aval pour le vendre. Le prix fixé est de 60M€ et s’il a souvent été lié au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Varane semble plutôt prendre la direction de Manchester United, selon Tuttosport .

Mbappé pourrait annoncer son départ du PSG