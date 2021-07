Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de boucler un nouveau départ ?

Publié le 21 juillet 2021 à 12h45 par A.C.

Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa pourrait poursuivre sa carrière en Serie A.

Arrivé au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de futur grand latéral gauche du football français, Layvin Kurzawa n’a pas convaincu... bien au contraire ! Avec le retour de Juan Bernat et les envies de Leonardo de recruter Theo Hernandez, il semble plus que jamais proche d’un départ. En Italie, on assure que l’Inter serait intéressé et le sujet aurait déjà été évoqué avec le PSG lors des négociations autour d’Achraf Hakimi, dont nous vous avions dévoilé l’arrivée en exclusivité sur le10sport.com. Pour l’instant, le flou entoure encore les circonstances autour de ce possible départ, encore plus concernant le montant d’un éventuel transfert.

La piste Inter de plus en plus chaude pour Kurzawa