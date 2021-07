Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le danger se précise pour Longoria avec Boga !

Publié le 22 juillet 2021 à 7h30 par D.M.

Comme révélé par le 10 Sport en exclusivité, l'OM apprécie le profil de Jérémie Boga. Mais l'Atalanta continuerait de discuter avec Sassuolo et pourrait rafler la mise dans ce dossier.

Le mercato est encore loin d’être terminé à Marseille. Malgré l’arrivée de huit renforts, Pablo Longoria continue de scruter le marché afin notamment de renforcer le secteur offensif. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, l’OM a coché le nom de Jérémie Boga. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Sassuolo, le joueur, natif de Marseille, n’a jamais caché son envie de porter un jour le maillot phocéen . « C'est un rêve depuis tout petit, je l'ai toujours dit. Mais ce n'est pas une obsession non plus. Si ça doit se faire un jour, j'en serai le plus heureux. Dans le cas contraire, je demeurerai le premier supporter de l'OM » avait-il confié en décembre dernier. Mais ce dossier s’annonce complexe pour l’OM.

L'Atalanta discute avec Sassuolo pour Boga