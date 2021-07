Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto sur le point de détruire les plans de Sampaoli ?

Publié le 22 juillet 2021 à 9h10 par A.C.

Très peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto devrait vraisemblablement quitter l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival.

En Italie, tout le monde annonçait un départ de Arkadiusz Milik, six mois seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille. Si l’on se fie aux dernières indiscrétions sur le sujet, le Polonais devrait finalement rester... mais c’est Dario Benedetto qui devrait partir. L'attaquant a perdu sa place depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et la véritable question serait désormais de savoir quel sera son prochain club. Un retour à Boca Juniors a encore tout récemment été évoqué par ESPN , mais Benedetto semble plutôt se diriger vers le Brésil et Sao Paulo.

Benedetto n’aurait aucune incidence sur la piste Pavon