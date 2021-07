Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour les finances de McCourt !

Publié le 22 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto aurait enfin trouvé sa prochaine destination, et soulagera ainsi les finances de Frank McCourt.

La semaine passée, après son doublé en match amical avec l’OM face au Servette Genève, Dario Benedetto faisait passer un message fort à sa direction : « Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine », confiait le buteur argentin. Et malgré ce discours fort, Benedetto devrait bel et bien être vendu par l’OM…

Benedetto proche Sao Paulo ?

Comme l’a annoncé Sportitalia mercredi, l’OM et Sao Paulo se rapprocheraient sensiblement d’un accord pour le transfert de Dario Benedetto, dont le départ semble donc se préciser. Un départ qui permettrait de renflouer les caisses, mais également d’alléger la masse salariale de l’OM comme l’aurait demandé Frank McCourt.