Mercato - PSG : Sergio Ramos reçoit un dernier hommage du Real Madrid…

Publié le 22 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le Real Madrid pour venir succéder à Sergio Ramos qui est parti au PSG, David Alaba a rendu hommage à l’emblématique défenseur espagnol.

Officiellement présenté en conférence de presse mercredi par le Real Madrid qu’il a rejoint libre cet été après être arrivé en fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba vient donc garnir un secteur défensif orphelin de Sergio Ramos, et qui pourrait également être bientôt dépourvu de Raphaël Varane qui est annoncé sur le départ. En attendant, le nouveau défenseur autrichien du Real Madrid a tenu à rendre hommage à Ramos, qui s’est depuis engagé pour deux ans au PSG.

« J’aurais aimé jouer avec Ramos »