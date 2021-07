Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kroos, coulisses... Alaba dit tout sur son arrivée !

Publié le 21 juillet 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat avec le Bayern, David Alaba a décidé de donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière en rejoignant le Real Madrid. Alors qu'il a toujours rêvé de rejoindre la Maison-Blanche, l'international autrichien est revenu sur les coulisses de son arrivée et a révélé comment Toni Kroos l'avait convaincu de le rejoindre.

Orphelin de Sergio Ramos, parti au PSG pour 0€, Florentino Pérez peut se vanter d'avoir réussi à recruter David Alaba pour assurer sa succession. En fin de contrat le 30 juin 2021, l'international autrichien a décidé de quitter le Bayern librement et gratuitement pour s'engager en faveur du Real Madrid. Un choix qui le comble de bonheur. Lors de sa présentation officielle ce mercredi après-midi, David Alaba a envoyé un message fort sur son arrivée au Real Madrid. « Bonjour à tous, merci pour votre accueil chaleureux » , a-t-il lancé en espagnol, avant de poursuivre en anglais. « Je suis très reconnaissant et fier de pouvoir porter ce maillot et j'espère que nous gagnerons beaucoup de choses tous ensemble, Hala Madrid ! » , s'est enflammé l'ancien du Bayern, avant de se présenter devant les médias pour la toute première fois depuis qu'il a posé ses valises à Madrid.

«Toni Kroos a toujours parlé en bien de Madrid»