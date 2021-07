Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie de David Alaba sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 21 juillet 2021 à 14h45 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat dans moins d'un an, le Real Madrid serait on ne peut plus déterminé à l'arracher au PSG. Présenté ce mercredi après-midi, David Alaba s'est positionné sur ce dossier XXL.

Lors de l'été 2017, le PSG et le Real Madrid étaient en concurrence pour le recrutement de Kylian Mbappé. Alors que le club parisien a remporté ce bras de fer, le club merengue n'aurait pas oublié l'idée de s'offrir le champion du monde français. Sachant que Kylian Mbappé sera en fin de contrat dans moins d'un an, Florentino Pérez serait à l'affût pour le récupérer dès cet été. D'ailleurs, selon les dernières informations d' Ok Diario , l'Atlético, qui voudrait s'offrir les services de Mariano Diaz, aurait appris qu'il y avait déjà un accord entre le clan Mbappé et le Real Madrid.

David Alaba botte en touche pour Kylian Mbappé