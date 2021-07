Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de David Alaba sur l'arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 21 juillet 2021 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint librement le PSG. Lors de sa présentation officielle à la Maison-Blanche, David Alaba a avoué qu'il aurait aimé évoluer aux côtés du vétéran espagnol.

Alors que son engagement avec le Bayern prenait fin le 30 juin, David Alaba a décidé de rejoindre le Real Madrid. Dans la même situation contractuelle, Sergio Ramos n'a pas réussi à s'entendre avec Florentino Pérez pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, l'international espagnol a choisi le PSG pour poursuivre sa carrière. Présenté par le Real Madrid ce mercredi après-midi, David Alaba a reconnu qu'il regrettait le départ de Sergio Ramos.

«J'aurais aimé jouer avec Ramos, apprendre de lui»