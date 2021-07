Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre dans ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 22 juillet 2021 à 8h45 par A.C.

Après un prêt de six mois, Pol Lirola est reparti à la Fiorentina et Pablo Longoria fait tout son possible pour le ramener à l’Olympique de Marseille.

Reverra-t-on Pol Lirola sous les couleurs de l’Olympique de Marseille ? Après un prêt concluant, Pablo Longoria aurait pu s’attacher définitivement les services de l’Espagnol grâce à une option d’achat de 12M€. Il n’a toutefois pas souhaité la lever et désormais, il semble pris dans des négociations interminables avec la Fiorentina. Car les prestations de Lirola n’ont pas échappé à La Viola , qui souhaiterait le garder ou dans le cas échéant, le vendre à une somme entre 13 et 15M€. Au sein de l’OM on semble confiant, mais plusieurs médias en Italie évoquent des problèmes dans les échanges avec la Fiorentina.

La Fiorentina fait attendre Zappacosta dans l’espoir de garder Lirola