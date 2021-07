Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation sur le dossier Pol Lirola !

Publié le 21 juillet 2021 à 17h15 par D.M. mis à jour le 21 juillet 2021 à 17h17

Cet été, la Fiorentina a retrouvé Pol Lirola, revenu de son prêt à l'OM. Et si la Viola aimerait conserver l'Espagnol, cela ne serait pas du tout réciproque.

Président de l’OM, Pablo Longoria serait tout proche de boucler un nouveau dossier. Depuis le début du mercato estival, le club marseillais a officialisé l’arrivée de huit recrues et un nouveau renfort est attendu à Marseille dans les prochains jours. En effet, le président de l’OM serait tout proche de trouver un accord avec la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola. Prêté au sein de la formation phocéenne la saison dernière, le joueur espagnol a de grandes chances d'évoluer en Ligue 1 l'année prochaine.

La Fiorentina compte sur Lirola, mais...